В платье-рубашке и черных слингбэках: королева Летиция в красивом образе вышла в свет

Королева Летиция председательствовала на Всемирном дне Красного Креста в Circulo de las Bellas Artes в Мадриде.

50-летняя королева Летиция выглядела элегантно в платье-рубашке с поясом на талии, с пестрым принтом и в теплых оттенках оранжевого и красного цветов, контрастирующих с темно-синим. Образ Ее Величество дополнила черными лаковыми слингбэками на невысоких каблуках.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева сделала простой легкий макияж, подчеркнув глаза, уложив свои каштановые локоны в легкие волны. На пальце у ее сверкало золотое кольцо от Coreterno, а в ушах были золотые серьги от Gold&Roses.

Напомним, недавно королева Летиция с семьей посетила церемонию конфирмации своей младшей дочери инфанты Софии.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

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