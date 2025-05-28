В платье-рубашке и эспадрильях: королева Летиция с мужем-королем приехала в город Гваделупе

Королева Летиция и король Филипп VI / © Instagram испанской королевской семьи

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По прибытии их встретили власти Эстремадуры и муниципальный совет в ратуше, где они оставили несколько слов благодарности жителям в Книге почета ратуши.

Королева Летиция и король Филипп VI / © Instagram испанской королевской семьи

Затем король и королева провели короткую встречу с жителями жилого и дневного центра Fray Sebastián García и посетили Королевский монастырь Санта-Мария-де-Гваделупе. Это место имеет большое религиозное и культурное значение, поскольку в его храме хранится изображение Девы Марии Гваделупе, покровительницы Эстремадуры и испанского наследия. Кроме того, Королевский монастырь стал свидетелем решающих моментов в истории Испании, сообщается на официальной странице королевской четы в Instagram.

Визит в Гваделупе является частью мероприятий, организованных в ознаменование 10-й годовщины провозглашения Его Величества королем.

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Королева Летиция и король Филипп VI / © Instagram испанской королевской семьи

Летиция вышла сегодня на публику в платье-рубашке с цветочным принтом Yolanda Guillen. Этот бренд потерял абсолютно все в октябре прошлого года во время наводнений, опустошивших все на своем пути в Валенсийском сообществе, и королева Летиция решила его поддержать. Дополнила наряд Летиция светлыми эспадрильями на танкетке, клатчем Adolfo Dominguez и серьгами Tous с лазуритом и янтарем, а на пальце у нее было любимое кольцо Coreterno.

Королева Летиция и король Филипп VI / © Instagram испанской королевской семьи