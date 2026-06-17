В платье-рубашке и эспадрильях на завязках: стильная королева Летиция приехала на рабочую встречу

Королева Летиция / © Getty Images

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Это высший руководящий орган одного из важнейших и знаковых культурных учреждений Испании. Королева Летиция возглавила рабочее заседание этого центра, почетным председателем которого является король Филипп VI.

Для этого выхода королева Летиция достала из своего гардероба платье от валенсийского дизайнера Йоланды Гильен, которое она впервые надела в прошлом году во время визита короля и королевы в Эстремадуру – автономное сообщество Испании.

Королева Летиция / © Getty Images

Выбор этого дизайнера не случаен, поскольку королева хотела подтвердить свою поддержку модных компаний, пострадавших от урагана «Дана», надев наряд, созданный брендом, связанным с одним из районов, наиболее сильно пострадавших от проливных дождей. Платье-рубашка с цветочным принтом и оборками отлично сочеталось с синими эспадрильями из замши на платформе и маленьким прямоугольным клатчем. Летиция распустила волосы и сделала простую укладку, дневной макияж и надела серьги-пусеты из золота в уши.

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Днем ранее, напомним, королева Летиция и король Филипп VI посетили празднование 25-летия журнала «El Confidencial» в отеле Mandarin Oriental Ritz в Мадриде.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

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