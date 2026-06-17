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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
118
Время на прочтение
1 мин

В платье-рубашке и эспадрильях на завязках: стильная королева Летиция приехала на рабочую встречу

Королева Летиция посетила заседание Попечительского совета Резиденции для студентов в Мадриде.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

Это высший руководящий орган одного из важнейших и знаковых культурных учреждений Испании. Королева Летиция возглавила рабочее заседание этого центра, почетным председателем которого является король Филипп VI.

Для этого выхода королева Летиция достала из своего гардероба платье от валенсийского дизайнера Йоланды Гильен, которое она впервые надела в прошлом году во время визита короля и королевы в Эстремадуру – автономное сообщество Испании.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Выбор этого дизайнера не случаен, поскольку королева хотела подтвердить свою поддержку модных компаний, пострадавших от урагана «Дана», надев наряд, созданный брендом, связанным с одним из районов, наиболее сильно пострадавших от проливных дождей. Платье-рубашка с цветочным принтом и оборками отлично сочеталось с синими эспадрильями из замши на платформе и маленьким прямоугольным клатчем. Летиция распустила волосы и сделала простую укладку, дневной макияж и надела серьги-пусеты из золота в уши.

Днем ранее, напомним, королева Летиция и король Филипп VI посетили празднование 25-летия журнала «El Confidencial» в отеле Mandarin Oriental Ritz в Мадриде.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
118
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