В платье-рубашке и на каблуках: королева Матильда опять надела наряд в цветочный принт

Образ был нежным, легким и очень элегантным.

Королева Бельгии Матильда приняла участие в обеде на тему психического благополучия в связи с Брюссельским городским саммитом 2023 года.

Для мероприятия королева выбрала платье-рубашку длины миди и на пуговицах, которое также имело рукава три четверти и милый пояс на талии. Белое платье королевы украшал цветочный принт в виде пионов и зеленых листьев, автором этого наряда является бренд Erdem.

Свой образ Матильда дополнила клатчем, серьгами-каплями, золотыми часами руке и несколькими браслетами. Обула она туфли с открытым мысом от Emporio Armani.

Королева Митильда / Фото: Getty Images

За эту неделю это уже второе ее появление в платье с цветочным принтом. 13 июня посетила заключительный концерт Международного музыкального конкурса королевы Елизаветы, который прошел в Центре изящных искусств Bozar в Брюсселе. Тогда на ней было платье от бренда Dries Van Noten.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

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