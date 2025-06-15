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В платье-рубашке и с огромным колье на шее: принцесса Лаурентин на литературном мероприятии
Нидерландская принцесса Лаурентин появилась на публичном мероприятии.
Королевская особа приехала на ежегодный день членов ассоциации безлимитного чтения в Хилверсюме. Ассоциация представляет читателей, которые полагаются на адаптированные форматы чтения, например, слепых, слабовидящих и людей с дислексией или двигательными нарушениями. Принцесса Лаурентиен является покровительницей ассоциации.
Супруга принца Константина (младшего брата короля Виллема-Александра) приехала на мероприятие в фиолетовом платье-рубашке и обута в цветочные босоножки на высоких каблуках. У нее в руках был клатч-конверт синего цвета, также Лаурентин дополнила свой образ крупными украшениями — колье на шее, серьгами-висюльками с камнями, широким браслетом и перстнем с огромным камнем. У нее был яркий красный маникюр и дневной макияж на лице.
Напомним, недавно мы рассказывали, что нидерландская принцесса Катарина-Амалия — старшая дочь короля и королевы — упала с лошади и перенесла срочную операцию.