В платье-рубашке и пальто цвета кэмел: принцесса Евгения посетила выставку в Лондоне

Принцесса Евгения на днях посетила художественную выставку в Лондоне.

Выставка называется Anti-Sslavery Collective и посвящена борьбе с рабством. Состоялась она на Трафальгарской площади в Лондоне.

32-летняя принцесса уже давно участвует в усилиях по искоренению современного рабства и в 2017 году помогла создать организацию Anti-Slavery Collective совместно с лучшей подругой Джулией де Бунвий при поддержке фонда Hestia. Фонд оказывает помощь пострадавшим от домашнего насилия.

Выставка проводилась в преддверии Дня борьбы с рабством, который отмечается сегодня, 18 октября. Накануне соучредители заявили, что это дает возможность повысить значимость проблемы в современном обществе, пишет express.

Принцесса Евгения / Фото: Getty Images

На выставку принцесса приехала в пальто цвета кэмел от французского бренда Sandro стоимостью 377 долларов. Пальто принцесса сочетала с черным коротким платьем-рубашкой, черными прозрачными колготами и высокими кожаными сапогами на каблуках.

Дневной образ принцесса Йоркская также дополнила золотыми серьгами, цепочкой с медальоном, лаконичным макияжем на лице, а волосы собрала в хвост.

Принцесса Евгения / Фото: Getty Images

Читайте также: