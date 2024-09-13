В платье-рубашке и с идеальной укладкой: королева Камилла на приеме в Кларенс-хаусе

Королева Камилла провела очередной прием в Кларенс-хаусе.
Ее Величество королева встретилась с новым лауреатом премии Waterstones Children's Фрэнком Коттреллом-Бойсом в Кларенс-хаусе в Лондоне.
На прием королева приехала в сине-белом платье-рубашке и в коротком черном жакете и кожаных туфлях-лодочках на каблуках.
Камилла сделала свою фирменную укладку, надела серьги-висюльки и золотую цепочку с подвеской от Kiki McDonough Apollo с голубым топазом из желтого золота и подвеской с инициалами ее внуков, а у нее на запястье был браслет Van Cleef & Arpels и еще один золотой браслет. Свой "браслет дружбы", который королева носила несколько предыдущих выходов, она решила снять в этот раз.
As Patron of @BookTrust, The Queen received Frank Cottrell-Boyce, upon his appointment as Children's Laureate (@UKLaureate), at Clarence House this afternoon. pic.twitter.com/FymqfA4GS6— The Royal Family (@RoyalFamily) September 12, 2024
Тем временем король Чарльз в этот же день организовал прием для женской сборной Новой Зеландии по регби "Черные папоротники" в Букингемском дворце в Лондоне, а спортсменки устроили для короля очень теплую встречу с объятиями.
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