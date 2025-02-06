В платье-рубашке и с подвеской в форме сердца: герцогиня Софи посетила с мужем прием

Герцог и герцогиня Эдинбургские продолжают свой визит в Непал.
5 февраля королевская чета побывала на вечернем приеме, посвященном молодежи, который был организован в резиденции посла Великобритании в Непале.
Герцогиня Софи выбрала для этого выхода зеленое платье-рубашку в принт от Zimmermann, которое сочетала с серыми замшевыми эспадрильями Penelope Chilvers. Она собрала волосы в низкий хвост, надела новую подвеску на шею с бирюзовым сердцем и серьги-висюльки, сделала выразительный макияж глаз и подчеркнула губы блеском. На запястье у герцогини было несколько золотых браслетов, а на пальце сверкало помолвочное кольцо.
Принц Эдвард надел черный костюм, белую рубашку и розовый галстук в принт жирафов. Похоже, младший брат короля Чарльза также очень любит подобные аксессуары в разные забавные принты.
Визит отмечает тесные отношения между Великобританией и Непалом. Ранее мы показывали образ Софи, который она выбрала для приема в президентском дворце Растрапати Бхаване в Катманду.
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