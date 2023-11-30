В платье-рубашке и серьгах-висюльках: Зара Тиндалл посетила гала-вечер

Супруга Майка Тиндалла блистала на гала-концерте в Лондоне.
Зара Тиндалл присоединилась к своим двоюродным сестрам – принцессам Евгении и Беатрис на зимнем гала-концерте Коллектива по борьбе с рабством в Центре искусств Баттерси в Лондоне.
Дочь принцессы Анны появилась на мероприятии в черном платье-рубашке с короткими рукавами и поясом на талии от Rebecca Vallance, стоимостью 900 долларов и подобрала к нему маленький черный клатч и крупные серьги-висюльки. Белокурые волосы Зара Тиндалл собрала в прическу, сделала макияж глаз с черной подводкой и нанесла розовый блеск на губы.
Отметим, что и принцесса Беатрис и принцесса Евгения также выбрали для светского выхода черные платья, как и их мать Сара Йоркская.
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