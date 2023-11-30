В платье-рубашке и серьгах-висюльках: Зара Тиндалл посетила гала-вечер

Зара Тиндалл присоединилась к своим двоюродным сестрам – принцессам Евгении и Беатрис на зимнем гала-концерте Коллектива по борьбе с рабством в Центре искусств Баттерси в Лондоне.

Дочь принцессы Анны появилась на мероприятии в черном платье-рубашке с короткими рукавами и поясом на талии от Rebecca Vallance, стоимостью 900 долларов и подобрала к нему маленький черный клатч и крупные серьги-висюльки. Белокурые волосы Зара Тиндалл собрала в прическу, сделала макияж глаз с черной подводкой и нанесла розовый блеск на губы.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Отметим, что и принцесса Беатрис и принцесса Евгения также выбрали для светского выхода черные платья, как и их мать Сара Йоркская.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

Принцесса Евгения с мамой Сарой Йоркской / Фото: Getty Images

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