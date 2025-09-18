- Дата публикации
В платье-рубашке и шляпе: Меган Маркл поделилась красивым фото из своего сада
Меган Маркл поделилась в своем Instagram новой фотографией, которую сделала в саду в Монтесито.
На снимке, опубликованном в Instagram- аккаунте ее бренда As Ever, Меган одета в длинное голубое летнее платье-рубашку на пуговицах и широкополую шляпу, скрывающую лицо, а обута в балетки. Герцогиня ухаживает за цветком в горшке, а на заднем плане виден большой дом, предположительно тот самый дом в Монтесито, где они живут с принцем Гарри и детьми.
Подпись к фотографии: «Времена года сменяют друг друга, но сад остается волшебным».
Фотография Меган появилась в соцсети во время встреч королевской семьи с Дональдом Трампом и вызвала обсуждения среди поклонников королевской семьи, многие из которых посчитали, что публикация была намеренно выбрана так, чтобы совпасть с государственным визитом президента Трампа в Великобританию.
Но Меган и ранее публиковала кадры из своего сада, наслаждаясь красотой летней природы. Так что фантазии поклонников могут быть просто фантазиями.
Ранее, напомним, Меган Маркл показывала, как встречала принца Гарри из поездки в Украину.