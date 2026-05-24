В платье-рубашке и светлом жакете: принцесса Анна приехала с визитом в Грецию

Президент Греции Константинос Тасулас встретился с принцессой Анной в президентской резиденции в Афинах.

Автор публикации
Ольга Кузьменко
Принцесса Анна

Принцесса Анна / © Getty Images

Королевская принцесса Анна и ее муж сэр Тим Лоуренс находятся в Греции, чтобы отметить 85-ю годовщину битвы за Крит во время Второй мировой войны.

Анна отдала дань уважения прекрасным лазурно-голубым и белым цветам, которые являются визитной карточкой греческого флага, во время своего трехдневного визита на Крит и в Афины.

Принцесса была в элегантном платье-рубашке, дополненном стильным укороченным жакетом и белыми перчатками, во время встречи с президентом Греции Константиносом Тасуласом в президентской резиденции в столице страны. Анна дополнила свой образ белой сумкой, которую держала под мышкой, туфлями в тон на каблуках, золотым колье и серьгами, а также золотой брошью на груди. Волосы принцесса собрала в свою фирменную прическу «улей» и накрасила губы красной помадой.

В ходе своего зарубежного визита принцессу Анну сопровождает ее муж, сэр Тим Лоуренс. Несмотря на то, что они женаты уже более двух десятилетий, принцесса Анна всегда поддерживает своего мужа, когда они вместе выполняют королевские обязанности, и он делает точно так же.

Ранее, напомним, мы показывали, как принцесса Анна скопировала образ своей покойной матери королевы Елизаветы II, когда посетила очередную садовую вечеринку.

