В платье-рубашке и тренче: королева Камилла снова повторила образ

3 ноября королевские супруги прибыли в Форт Хесус, в Старом городе Момбасы, чтобы осмотреть объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и узнать о влиянии Великобритании, Португалии и Омана на архитектуру форта.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

76-летняя королева была в ярком платье-рубашке изумрудного оттенка с флористическим принтом, сверху набросила бежевый тренч и надела туфли-лодочки цвета нюд из кожи на невысоких каблуках. Кстати, в таком образе мы королеву уже видели во время открытия мемориальной доски во дворце Холирудхаус в Эдинбурге.

Потом Камилла переобулась в другие бежевые туфли из замши от Eliot Zed, взяла с собой плетеную сумку с бамбуковыми ручками и прозрачный зонт.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Также в этот день Камилла встретилась с сотрудниками, волонтерами и жертвами сексуального и гендерного насилия в Ситуационном центре и узнала, как их поддерживают, а также поделилась собственным опытом работы в этой области.

Свой образ Ее Величество дополнила серьгами круглой формы с изумрудными камнями, несколькими подвесками на шее и браслетами на запястье. Сделала легкий дневной макияж и лаконичную прическу.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Король Чарльз в этот день был в светло-сером костюме, рубашке и галстуке.

Днем ранее королева Камилла продемонстрировала образ в розовой тунике и белых брюках, во время их с Чарльзом визита на военно-морскую базу.

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