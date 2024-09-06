В платье-рубашке и туфлях Chanel: королева Камилла сходила на урок балета

Королева Камилла, как и первая жена Чарльза – принцесса Диана – любит танцы и балет.

Известно, что принцесса Диана брала уроки танцев, когда состояла в браке с Чарльзом. Вторая жена короля, Камилла, вчера посетила танцевальный центр Mulryan Английского национального балета в Лондоне.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Во время визита королева приняла участие в уроке танцев для пожилых людей "Серебряные лебеди". Организованные Королевской академией танца, Silver Swans — это специальные танцевальные классы для людей старшего возраста.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

77-летняя Камилла, являющаяся покровительницей организации, поделилась, что она не только поклонница танца "в любой форме", но и сама увлекается балетом, выступая с короткой речью по случаю 75-летия компании.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

В этот раз Камилла была в шелковом платье-рубашке голубого цвета от лондонского дизайнера Анны Валентайн, обула туфли-лодочки из замши и атласа от Chanel.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

На грудь королева прикрепила брошь-балерину из цветных камней Van Cleef & Arpels, на шее у нее была золотая цепочка с подвеской от Kiki McDonough Apollo с голубым топазом из желтого золота и подвеской с инициалами ее внуков, а также любимый браслет Van Cleef and Arpels и новый синий браслет-нить, который Камилла не носила ранее. Королева сделала фирменную укладку и макияж.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, на днях Камилла посетила прием в Сент-Джеймсском дворце, где чествовали юбилей ее любимой книжной организации.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Читайте также:

Образы королевы Камиллы - супруги Чарльза III (20 фото)