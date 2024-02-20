В платье-рубашке и туфлях Manolo Blahnik: герцогиня Софи посетила колледж моды

Софи является их покровительницей и приехала в новый кампус познакомится со студентами с их работами на выставке "Аспирантура 2024 года".

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Во время визита 59-летняя Софи также провела время со студентами в Лаборатории цифрового обучения, а затем наблюдала за примеркой цифровой одежды.

Герцогиня приехала в платье-рубашке темно-синего цвета с тонким поясом на талии от Emilia Wickstead, взяла с собой серый клатч-конверт Sophie Habsburg и обула замшевые туфли-лодочки на каблуках от Manolo Blahnik.

The Duchess of Edinburgh, as Patron, has visited @LCFLondon's new home in East Bank.



HRH viewed the Postgraduate Class of 2024 exhibition, showcasing work from courses such as Fashion Artefact, Fashion Photography, and Costume Design for Performance. Click to read more. — The Royal Family (@RoyalFamily) February 19, 2024

Светлые волосы Софи собрала заколкой, сделала легкий дневной макияж и надела серьги-висюльки, который отлично дополняли ее образ.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Напомним, недавно герцогиня Эдинбургская вернулась из поездки во Французские Альпы, где она присутствовала на чемпионате межведомственных зимних видов спорта в качестве покровителя Ассоциации зимних видов спорта Вооруженных сил Великобритании.

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