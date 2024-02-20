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В платье-рубашке и туфлях Manolo Blahnik: герцогиня Софи посетила колледж моды

В платье-рубашке и туфлях Manolo Blahnik: герцогиня Софи посетила колледж моды

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи посетила Лондонский колледж моды.

Софи является их покровительницей и приехала в новый кампус познакомится со студентами с их работами на выставке "Аспирантура 2024 года".

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images
Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Во время визита 59-летняя Софи также провела время со студентами в Лаборатории цифрового обучения, а затем наблюдала за примеркой цифровой одежды.

Герцогиня приехала в платье-рубашке темно-синего цвета с тонким поясом на талии от Emilia Wickstead, взяла с собой серый клатч-конверт Sophie Habsburg и обула замшевые туфли-лодочки на каблуках от Manolo Blahnik.

Светлые волосы Софи собрала заколкой, сделала легкий дневной макияж и надела серьги-висюльки, который отлично дополняли ее образ.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images
Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Напомним, недавно герцогиня Эдинбургская вернулась из поездки во Французские Альпы, где она присутствовала на чемпионате межведомственных зимних видов спорта в качестве покровителя Ассоциации зимних видов спорта Вооруженных сил Великобритании.

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