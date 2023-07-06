В платье-рубашке и туфлях Prada: герцогиня Софи на параде в Лондоне

Герцогиня Софи принимала салют в The Household Division Musical Spectacular на параде конной гвардии.

Ее Высочество появилась на торжественном мероприятии в хлопковом платье-рубашке белого цвета с синим цветочным принтом и тонким поясом на талии Emilia Wickstead, обула нюдовые туфли-лодочки на каблуках от Prada и в руках держала клатч из змеиной кожи Sophie Habsburg Shop.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Волосы герцогиня собрала в низкий хвост, надела цветочные серьги с голубыми камнями и сделала легкий макияж, а ее ногти были накрашены розовым лаком.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Отметим, герцогиня Софи и ее супруг принц Эдвард, герцог Эдинбургский не посетили службу благодарения в Эдинбурге, в Шотландии, где вчера были коронованы король Чарльз и королева Камилла. Но на торжественном мероприятии присутствовали принц и принцесса Уэльские.

Коронация Чарльза и Камиллы в Шотландии / Фото: Associated Press

Читайте также: