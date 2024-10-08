В платье-рубашке и туфлях с жемчужинами: красивый выход герцогини Софи на Мальте

Герцог и герцогиня Эдинбургские прибыли, чтобы отметить 60-ю годовщину независимости Мальты и общее наследие страны и продолжающееся сотрудничество с Великобританией.

Вчера Софи и принц Эдвард встретились с премьер-министром Мальты доктором Робертом Абелой и его женой, доктором Лидией Абелой, в Auberge de Castille в Валлетте.

Герцогиня Эдинбургская Софи и принц Эдвард на Мальте / Фото: Getty Images

На Софи было белое платье-рубашка с принтом от Gabriela Hearst, нюдовые туфли-лодочки, украшенные жемчужинами, Jimmy Choo, которые герцогиня уже обувала ранее, а молочно-белую сумку на золотом ремешке-цепочке от Strathberry она держала в руках. Также герцогиня дополнила образ несколькими золотыми браслетами на запястьях от Monica Vinader, надела интересное кольцо и подвеску на шею, а также цветочные серьги. Волосы ее были собраны в низкий хвост, а на лице был макияж. Принц Эдвард надел серый костюм, рубашку и галстук с принтом.

Позже Софи сменила образ, облачившись в черное платье-мини с розовым и красным цветочным принтом от Erdem, обула туфли-лодочки от Jimmy Choo из замши и маленькие золотые серьги-кольца Giulia Barela Jewelry.

В таком образе герцогиня прибыла на встречу с британским верховным комиссаром на Мальте Кэтрин Уорд во время приема Содружества в резиденции Whitehall Mansions.

Герцогиня Эдинбургская Софи и принц Эдвард / Фото: Getty Images

Кстати, а вы знали, что Мальта была любимым местом для королевы Елизаветы II и принца Филиппа? Ранее мы показывали, как выглядит сегодня их любимая вилла, где Елизавета и Филипп жили в первые годы после свадьбы. То время королева называла одним из самых счастливых.

Дом принцессы Елизаветы и принца Филиппа на Мальте

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