В платье-рубашке и туфлях в тон: королева Рания приехала в галерею

Ее Величество посетила Иорданскую национальную галерею изящных искусств. В Instagram опубликовала несколько фотографий в подписи к которым написала:

"В Национальной галерее изящных искусств Иордании в честь преданного защитника искусства Иордании, принцессы Видждан бинт Фаваз Аль-Хашеми, здание которой было названо в ее честь в знак признания ее поддержки иорданских художников за последние 44 года", - гласит подпись к трем опубликованным снимкам.

Рания приехала на мероприятие в платье-рубашке от Brandon Maxwell цвета хаки с оборками и поясом на талии. К наряду подобрала оливковые туфли на каблуках от Jennifer Chamandi, а на плече у нее висела сумка Loewe насыщенного желтого цвета.

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Королева была в солнцезащитных очках, с золотым браслетом на запястье и с часами. Также на пальцах у нее было несколько колец.

Королева Иордании всегда очень стильно одевается, недавно мы рассматривали ее образ на приеме в Японии, где Ее Величество блистала в нежно-розовом костюме и на шпильках.

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