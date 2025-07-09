В платье-рубашке и в компании сестры: королева Камилла неожиданно появилась на Уимблдоне

Королева Камилла / © Associated Press

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Четверка позировала для официальных фотографий около Виндзорского замка в Беркшире, там у них состоялась прогулка.

Король Чарльз, Эммануэль Макрон, Брижит Макрон и королева Камилла / © Associated Press

Королева появилась на встрече в белом платье-рубашке в принт животных, обута в двухцветные туфли на каблуках, а в руках держала бежевую плетенную сумку Bottega Veneta и очки от солнца. На ней были жемчужные серьги-висюльки, золотая цепочка с любимой пластинчатой подвеской, красивая укладка и макияж. Чарльз надел светло-серый костюм в полоску, белую рубашку и синий галстук в принт флагов.

Король Чарльз, Эммануэль Макрон, Брижит Макрон и королева Камилла / © Associated Press

Камилла долго не задержалась на встрече и сразу после ее завершения отправилась на Уимблдонский теннисный турнир в Лондоне вместе со своей сестрой Аннабель Эллиот. Женщин сфотографировали на трибунах во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета.

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Королева Камилла на Уимблдоне / © Associated Press

Королева Камилла с сестрой Аннабель Эллиот на Уимблдоне / © Associated Press

Принцесса Уэльская, отметим, которая вчера посетила государственный банкет в Виндзорском замке, пока что не приезжала на Уимблдон, но ее присутствие ожидается.