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В платье-рубашке и в компании сестры: королева Камилла неожиданно появилась на Уимблдоне
Сегодня король Чарльз и королева Камилла провели второй день с президентской четой Франции, которые находятся с официальным визитом в Великобритании.
Четверка позировала для официальных фотографий около Виндзорского замка в Беркшире, там у них состоялась прогулка.
Королева появилась на встрече в белом платье-рубашке в принт животных, обута в двухцветные туфли на каблуках, а в руках держала бежевую плетенную сумку Bottega Veneta и очки от солнца. На ней были жемчужные серьги-висюльки, золотая цепочка с любимой пластинчатой подвеской, красивая укладка и макияж. Чарльз надел светло-серый костюм в полоску, белую рубашку и синий галстук в принт флагов.
Камилла долго не задержалась на встрече и сразу после ее завершения отправилась на Уимблдонский теннисный турнир в Лондоне вместе со своей сестрой Аннабель Эллиот. Женщин сфотографировали на трибунах во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета.
Принцесса Уэльская, отметим, которая вчера посетила государственный банкет в Виндзорском замке, пока что не приезжала на Уимблдон, но ее присутствие ожидается.