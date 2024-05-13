В платье-рубашке и любимых украшениях: королева Камилла побывала на конных соревнованиях

Королева Камилла посетила соревнования по бадминтону на лошадях в Глостершире.

Супруга короля Чарльза III прибыла на соревнования в еще одном своем любимом платье-рубашке сине-белого цвета, сочетая наряд с рыжими кожаными туфлями-лодочками на невысоких каблуках.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

У Камиллы была ее фирменная укладка и легкий макияж на лице, на шее - золотая цепочка с подвесками: одна от Kiki McDonough, а другая - с инициалами ее внуков, а на запястье - несколько золотых браслетов, в том числе и ее любимый от Van Cleef & Arpels.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Камилла прибыла на мероприятие через несколько дней после садовой вечеринки в Букингемском дворце, которую посетила с Чарльзом.

Король Чарльз и королева Камилла, герцог и герцогиня Глостерские и герцогиня Софи / Фото: Associated Press

Также в соревнованиях принимала участие дочь принцессы Анны – Зара Филлипс, а поддерживал ее муж Майк Тиндалл. Напомним, недавно мы рассказывали вам их историю любви. В июле пара отпразднует тринадцатую годовщину со дня своей свадьбы.

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