В платье-рубашке и в окружении пони: королеву Камиллу запечатлели на территории Букингемского дворца

Прием состоялся по случаю 90-летия Brooke, благотворительной организации, занимающейся улучшением жизни рабочих лошадей, ослов и мулы (результат скрещивания осла и кобылы).

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла даже сфотографировалась с несколькими пони, которых привезли на территорию дворца.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Выглядела Ее Величество прекрасно, была одета в платье-рубашку от Fiona Clare синего цвета в принт, обута в туфли Eliot Zed на невысоких каблуках, образ ее дополняли жемчужные серьги-висюльки и две любимые подвески на золотой цепочке – одна от Kiki McDonough, а другая с инициалами ее внуков.

Также бессменными в образе королевы являются ее любимые браслеты от Van Cleef & Arpels. Макияж и прическа Камиллы были классическими, а на пальце сверкало помолвочное и обручальное кольцо.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Ранее на этой неделе королева вместе с мужем-королем посетила первую садовую вечеринку в Букингемском дворце, где появилась в белом платье-пальто тоже от Fiona Clare.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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