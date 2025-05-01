В платье-рубашке и жемчужных серьгах: королева Камилла на приеме в Букингемском дворце

Королева Камилла / © Getty Images

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Во время приема Его Величество выступил с речью на мероприятии и рассказал о своем пути борьбы с болезнью, о которой стало известно широкой публике в феврале 2024 года.

«Мы с женой рады принять вас здесь сегодня вечером, чтобы отпраздновать и, прежде всего, поблагодарить тех, кто так бескорыстно заботится, утешает и вселяет уверенность в 390 000 человек, которые, к сожалению, ежегодно получают новый диагноз рака по всей Великобритании. Это более 1000 новых случаев каждый день. Каждый диагноз, каждый новый случай будет пугающим и временами пугающим опытом для этих людей и их близких. Но как один из тех, кто входит в эту статистику, я могу поручиться за тот факт, что это также может быть опытом, который остро высвечивает самое лучшее, что есть в человечестве».

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Он продолжил: « Это, безусловно, дало мне еще более глубокое понимание необыкновенной работы, проделанной замечательными организациями и отдельными людьми, собравшимися здесь сегодня вечером, многих из которых я знал, посещал и поддерживал на протяжении многих лет. И это укрепило то, что я давно наблюдал во время этих визитов, — что самые темные моменты болезни могут быть освещены величайшим состраданием. Будучи покровителями многих подобных организаций, королева и я своими глазами увидели, как вы не только финансируете жизненно важные исследования и предоставляете исключительную медицинскую помощь, но и создаете пространства, где пациенты и их семьи находят убежище, понимание и практическую помощь, когда они в этом больше всего нуждаются», — сказал король в своей речи во время приема.

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Королева Камилла / © Getty Images

Монарх появился на мероприятии в сером костюме в полосу, в белой рубашке и в светло-сером галстуке в мелкую крапинку. Королева Камилла надела белое платье-рубашку в животный принт, сочетая его с замшевыми туфлями на каблуках и дополнив образ жемчужными серьгами, несколькими золотыми браслетами, в том числе и любимым Van Cleef & Arpels, пластинчатой подвеской на шее с инициалами ее внуков и жемчужными серьгами. У Ее Величества была безупречная прическа и легкий макияж.