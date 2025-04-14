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В платье-рубашке и золотых балетках: принцесса Беатрис с мужем приехала в Бахрейн
В Бахрейне сейчас собрались многие члены британской королевской семьи.
Принцесса Беатрис приехала вместе со своим мужем Эдоардо Мапелли-Моцци на Гран-при Бахрейна Формулы-1 на Bahrain International Circuit. Вместе с ними была замечена сестра Беатрис — принцесса Евгения, а также Зара Тиндалл.
Беатрис носила белое платье-рубашку в черный принт от Sezane, обула золотые балетки от Zara, была в солнцезащитных очках Ray Ban, а рыжие волосы распустила.
Рядом с принцессой был запечатлен ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци. Он был одет в голубую рубашку, песочные брюки и обут в рыжие замшевые туфли.
Напомним, несколькими днями ранее аналогичное мероприятие в Бахрейне посетили Зара и Майк Тиндалл.
А буквально вчера фотограф наследного принца Иордании Хусейна также опубликовал снимок с визита Его Высочества и его семьи в Бахрейн.