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В платье-рубашке и золотых туфлях: именинница королева Рания сходила на работу

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В платье-рубашке и золотых туфлях: именинница королева Рания сходила на работу

Королева Рания / Фото: Getty Images

Сегодня 52 года исполняется королеве Иордании Рании – супруге короля Абдаллы II, за которого она вышла замуж в 1993 году.

Новыми портретными фото королевы в Сети еще не поделились, но на своей странице в Instagram Ее Величество опубликовала несколько кадров со вчерашней рабочей встречи.

"Сегодня утром на заседании правления Фонда королевы Рании. Спасибо очень вдохновляющей команде за отличную работу, которую вы делаете!" - написано в подписи под двумя кадрами королевы.

Рания одета в бежевое платье-рубашку с поясом на талии, к которому подобрала золотистые туфли на каблуках. На шее у королевы было колье, на одном запястье – несколько золотых браслетов, а на другом – часы.

(листайте фото вправо)

У Рании, как всегда, были безупречные макияж и прическа.

Кстати, недавно королевская семья сообщила новость о помолвке старшего сына – кронпринца Хусейна. Уже известно, что свадьба пары состоится следующим летом.

Королева Рания со старшим сыном принцем Хусейном и его невестой / © Instagram королевы Рании
Королева Рания со старшим сыном принцем Хусейном и его невестой / Фото: Instagram королевы Рании

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