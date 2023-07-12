В платье-рубашке, которое уже носила: королева Камилла на приеме в Кларенс-хаус

Ее Величество организовала прием в Кларенс-Хаусе в Лондоне по случаю 15-летия благотворительной организации First Story, покровительницей которой Камилла стала в 2011 году. С момента своего основания First Story напечатала и распространила более 550 антологий новых произведений для молодежи.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Королева Камилла прибыла на прием в сине-белом платье-рубашке от Саманты Сун. Ранее в нем Ее Величество уже появлялась на публике в июле 2021 года на мероприятия в Девоне и Корнуолле.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Образ свой Камилла дополнила туфлями из бежевой замши от бренда Sole Bliss за 205 долларов, золотой цепочкой с подвеской, сделала макияж в бежевых оттенках и свою классическую укладку.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, мы рассказывали о том, что дочь королевы Камиллы – Лору Лопес – критикуют за то, что она наследует пример матери и часто выходит в свет в нарядах, которые бы больше по возрасту подходили королеве Камилле.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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