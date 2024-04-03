В платье-рубашке, которое уже носила: Меган Маркл совершила визит в детскую больницу

Сообщается, что 42-летняя герцогиня Сассекская приезжала к детям еще в марте, но фотографии в Instagram больницы опубликовали только сейчас.

Меган по традиции почитала детям книги.

"Дети смеялись и пели, пока герцогиня с каждой страницей превращалась в персонажа, читая любимые книги, такие как "Рози Клепальщик", "Кот Пит" и "Я видел кота", — говорится в заявлении. Меган также помогала детям с заданиями STEAM, связанными с каждой книгой.

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В больницу Меган Маркл приехала в платье-рубашке из шелкового шифона с принтом цветов на подоле от Oscar de la Renta и была в замшевых черных балетках Aquazzura с застежкой вокруг щиколотки. Образ герцогиня дополнила часами Cartier и теннисным браслетом Ariel Gordon Jewelry. Она распустила волосы, сделала макияж и надела черную маску на лицо.

В этом образе мы уже видели Меган на снимках для их с Гарри документального фильма, вышедшего на Netflix.

Напомним, что Меган Маркл не только любит читать детям книги, она и сама является автором детской книги "Скамейка", на написание которой ее вдохновили отношения ее мужа Гарри с сыном Арчи.

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