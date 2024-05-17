В платье-рубашке: принцесса Беатрис сходила на вечеринку к подруге

Принцесса Беатрис сходила на вечеринку к своей подруге Элис Нэйлор-Лейланд, которая организовала пати в честь рождения своего четвертого ребенка.

Малышка, которой дали имя Марго, родилась от суррогатной матери в апреле 2024 года. Ее мать предпринимательница устроила по этому случаю громкую вечеринку и принцесса Йоркская стала одной из приглашенных гостей.

В Instagram Элис поделилась кадрами с мероприятия.

"Самый счастливый день, приветствуя мисс Марго. Спасибо, дорогая @eagletta , за эту веселую компанию и @carorupert за все угощения. Редко мне хотелось бы сделать что-то снова, но это было особенным. Спасибо, спасибо. Девочки", — написала Алиса в подписи.

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Беатрис на фото плохо видно. Она одета в оливковое платье-рубашку от Beulah London. Напомним, недавно стало известно, что принцесса Беатрис может заменить принцессу Уэльскую на некоторых летних королевских мероприятиях.

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