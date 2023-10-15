В платье-рубашке с глубоким вырезом: Шарлотта Казираги с семьей сходила на ужин

Шарлотта Казираги, ее супруг Дмитрий Рассам, а также принцесса Каролина и другие родственники монакской княжеской семьи посетили ужин в честь 60-летия AMADE в Опере Гарнье Монте-Карло в Монако.

Шарлотта надела платье-рубашку с пестрым принтом и глубоким вырезом, а в руках держала маленькую черную сумку, вероятно, от Chanel. Девушка собрала волосы в низкий хвост и сделала насыщенный вечерний макияж, подчеркнув голубыми тенями веки и нюдовой помадой губы. А еще Шарлотта подчеркнула ногти красным маникюром.

Ее муж Дмитрий был в черном элегантном костюме, белоснежной рубашке и в галстуке-бабочке.

Дмитрий Рассам, Шарлотта Казираги, принцесса Каролина и Кароль Буке / Фото: Getty Images

Рядом с Шарлоттой была запечатлена ее 66-летняя мать принцесса Каролина. Она была в вечернем платье в пол с цветочной аппликацией, которой переливалась под вспышками фотокамер, а к нему подобрала серьги и колье с сапфирами и маленький сатиновый клатч в тон. У Каролины также был вечерний макияж и маникюр такого же цвета, как у ее дочери.

Шарлотта Казираги с мужем Дмитрием / Фото: Getty Images

Возле принцессы Каролины запечатлена Кароль Буке – французская актриса и мама Дмитрий Рассама. Она была одета в твидовый жакет и объемную черную юбку, а также туфли из твида на каблуках, а в ушах актрисы сверкали роскошные длинные серьги.

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