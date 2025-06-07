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В платье-рубашке с принтом: стильная королева Бельгии посетила прием с мужем
Наряд 52-летней королевы выглядел по-особенному стильно и отлично подходил для жаркого дня.
Король Филипп и королева Матильда устроили королевский прием в оранжерее Королевского замка Лакена, чтобы отпраздновать День соседей. Они приняли 140 гостей. Это мероприятие предоставило неформальную возможность королю Филиппу и королеве Матильде встретиться и поговорить с людьми, которые живут или работают в Лакене.
На это мероприятие Ее Величество надела белое платье у зеленый принт в виде больших лепестков. Ее оригинальное платье-рубашка было от бельгийского бренда Natan, который она очень часто надевает. Платье застегивалось спереди и имело пояс-затяжку.
Наряд королева дополнила зеленым клатчем в тон, а также оригинальными большими серьгами с золотыми и зелеными элементами, которые идеально вписали в ее лук. Серьги Матильды были от Sézane.
Этот наряд Матильды очень напоминал платье от Oscar de la Renta, котора также выбрала как-то светская львица и миллионерша Ники Хилтон. У него были длинные рукава с манжетами, а также оригинальный флористический принт в виде листьев и цветов ландыша. Этот рисунок придавал наряду нежности и весенней романтики.