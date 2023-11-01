В платье-рубашке с принтом жирафов: королева Камилла удивила образом

Королева Камилла продемонстрировала во время визита в Кению еще один образ.

Вчера мы показывали, как король Чарльз и королева Камилла летели в Найроби, в королевском аккаунте были опубликованы фото из самолета королевской четы.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Вечером Чарльз и Камилла посетили государственный банкет, организованный в их честь, где монарх выступил с речью.

А сегодня они прибыли на кладбище Комиссии Содружества по военным захоронениям в Найроби. На публике королева появилась в кремовом платье-рубашке, украшенном поясом на талии и с принтом жирафов на подоле от Анны Валентайн. Лук королева дополнила золотыми серьгами-висюльками, несколькими цепочками на шее, брошью в виде макового цветка, обула кремовые туфли-лодочки и в руках держала плетеную сумку на бамбуковых ручках.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

На вечернем банкете Камилла блистала в тунике красивого голубого цвета с россыпью страз и брюках в стиле палаццо от Анны Валентайн.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Читайте также: