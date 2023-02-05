В платье-рубашке в горох: датский дворец поделился фото именинницы - кронпринцессы Мэри

На фото Мэри запечатлена крупным планом. Она одета в шелковое платье-рубашку от Carolina Herrera, расстегнутую на несколько верхних пуговиц, а ее густые волосы собраны в высокий хвост. На лице красивый и достаточно насыщенный макияж. Подпись к фото гласит:

"Сегодня Ее Королевскому Высочеству наследной принцессе исполняется 51 год".

В прошлом году Мэри праздновала 50-летний юбилей и королевская семья делилась в соцсетях по этому поводу новым семейным кадром, где Ее Высочество позировала вместе со своим мужем Фредериком и их детьми, которых у пары четверо.

Ранее мы рассказывали вам историю любви этой красивой пары. Мэри предсказали, что она выйдет замуж за состоятельного мужчину, но она даже не думала, что это будет принц.

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