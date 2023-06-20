В платье-рубашке с тропическим принтом: Зара Тиндалл с мужем Майком приехала на королевские скачки

Члены британской королевской семьи любят посещать это мероприятие. Особенно его чествовала покойная королева Елизавета II. В этом году в ее честь на мероприятии даже открывается специальная фотовыставка, где покажут редкие кадры монарха.

В первый день скачки посетили Зара и Майк Тиндалл. Зара облачилась в красивое платье-рубашку нежного салатового оттенка с тропическим цветочным принтом от бренда Leo Lin, сочетая его с сшитой на заказ шляпой канотье Sarah Cant, клатчем Anya Hindmarch, серьгами Laurence Coste и туфлями на каблуке Sauvreign. У Зары был лаконичный макияж, а волосы она собрала в низкий пучок.

Зара и Майк Тиндалл / Фото: Getty Images

Ее муж Майк был во фраке, рубашке, сером жилете и серых брюках в полоску. Он также надел интересный галстук с принтом и шляпу-цилиндр. Пара позировала перед камерами в объятиях друг друга, как, впрочем, они это делают всегда.

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