В платье с американской проймой: красивая королева Летиция с семьей посетила церемонию

Испанская королевская семья в полном составе посетила концерт перед вручением Princess of Asturias Awards 2022 года в зале Prince Felipe Auditorium в Овьедо.

Королева Летиция и король Филипп VI прибыли на мероприятие вместе с двумя взрослыми дочерьми – старшей 16-летней принцессой Леонор, наследницей трона, и младшей – 15-летней инфантой Софией.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

Леонор учится в Атлантическом колледже UWC в Уэльсе с сентября 2021 года, но сейчас у нее, видимо, каникулы и девушка приехала домой в Испанию.

50-летняя королева Летиция выглядела роскошно в черном платье с американской проймой и геометрическими деталями из стразов на груди от Teresa Helbig. Наряд был с открытой спиной и длины чуть ниже колен. Летиция подобрала к платью черные слингбэки на шпильках от Carolina Herrera и клатч Felipe Varela, а также надела серьги-кольца и сделала насыщенный вечерний макияж.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

Ее дочери также выглядели прекрасно. Леонор была в розовом брючном костюме, под который надела черный кружевной топ, подобрала замшевые туфли в тон и черный клатч. А ее сестра София надела короткое платье цвета морской волны, сочетая его с серебристыми балетками.

Глава семейства – король Филипп – надел на светский вечер полосатый костюм, белую рубашку и фиолетовый галстук в крапинку.

Напомним, в прошлый свой выход на публику королева Летиция также появилась в платье с открытой спиной и выглядела очень эффектно.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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