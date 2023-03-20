В платье с анималистическим принтом и бархатных туфлях: пресс-секретарь Байдена на премии американского юмора

Не часто Карин Жан-Пьер можно увидеть на светских мероприятиях.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер посетила ежегодную премию Марка Твена за вклад в развитие американского юмора. Мероприятие прошло в Центре исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне. Лауреатом премии стал актер Адам Сендлер.

Карин выбрала для своего появления закрытое желто-черное платье миди с анималистическим принтом. Наряд она сочетала с бархатными туфлями цвета кэмел на шпильках.

Карин Жан-Пьер / Фото: Getty Images

Жан-Пьер уложила свои фирменные кудри, сделала макияж с акцентом на глазах и украсила руки серебряным браслетом и часами.

Напомним, на недавнем пресс-брифинге Карин появилась в голубом жакете и белых штанах-палаццо.

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