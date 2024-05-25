В платье с аппликациями и V-образным вырезом: Хиллари Клинтон с мужем пришла на государственный ужин

Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга, бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон, посетили государственный ужин в Белом доме, который президентские супруги Байдены организовали по случаю официального визита в Вашингтон президента Кении Уильяма Руто с женой Рэйчел Руто.

Билл и Хиллари Клинтоны / Фото: Associated Press

Хиллари продемонстрировала эффектный образ в черном длинном платье с V-образным вырезом, золотыми флористическими аппликациями, пайетками и стразами. Наряд также имел длинные рукава с разрезами и черными кистями. В руке она держала черный клатч и была обута в черные замшевые туфли.

Билл и Хиллари Клинтоны / Фото: Associated Press

Клинтон дополнила аутфит красивой укладкой, нежным макияжем и золотыми серьгами с черными камнями.

На Билле был черный смокинг, белая рубашка, черная бабочка и черные туфли.

Напомним, Хиллари Клинтон в белом пальто и жемчугах пришла в театр.

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