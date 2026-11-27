Принцесса Айко / © Getty Images

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Японская принцесса Айко в последний день своего пятидневного официального визита в Сингапур посетила парк Мерлион, где находится одна из самых известных достопримечательностей страны — статуя мифического существа с головой льва и телом рыбы.

Там дочь императора Нарухито и императрицы Масако встретил симпатичный талисман Мерлиона — Мерли, который составил ей компанию во время прогулки.

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Принцесса Айко / © Getty Images

Для выхода принцесса выбрала нежный и женственный образ. На ней было романтичное белое платье длины миди с ажурной вышивкой в виде голубых цветов и бутонов, круглым вырезом, рукавами до локтей и расклешенной юбкой. Талию Айко подчеркнула голубым ленточным поясом с аккуратным бантом спереди.

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Принцесса Айко / © Getty Images

Наряд Ее Высочество дополнила светло-голубыми туфлями на невысоких устойчивых каблуках и белым прямоугольным клатчем.

Принцесса заплела волосы в объемную косу, уложила челку набок, нанесла легкий макияж с розовым блеском на губах, а уши украсила изящными серьгами в виде четырехлепестковых цветочков с жемчужинками посередине, которые прекрасно перекликались с вышивкой на платье.

Напомним, принцесса Айко в васильковом наряде появилась в аэропорту.

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