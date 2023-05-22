В платье с бабочками и многослойной юбкой: Шарлотта Казираги блистала на дорожке в Каннах

Племянница князя Монако Альбера II – Шарлотта Казираги – уже не первый день блистает на красной дорожке.

На днях Шарлотта Казираги была запечатлена по прибытии на премьеру фильма "Убийцы цветочной луны" на 76-м международном кинофестивале. На дорожке она вышла в кутюрном платье от Chanel, что не удивительно, ведь Казираги является послом Модного французского дома.

Шарлотта Казираги с мужем Дмитрием Рассамом / Фото: Associated Press

Наряд Шарлотты состоял из топа на тонких бретельках, расшитого цветными бабочками и многослойной полупрозрачной юбки. Обута девушка была в белые туфли с круглыми черными носами на каблуках, тоже от Chanel. Волосы Шарлотты были распущены, в ушах были серьги-висюльки, а на лице просто макияж, который подчеркивал ее естественную красоту.

Шарлотта Казираги / Фото: Associated Press

Ранее мы показывали вам выход Шарлотты Казираги на дорожку вместе с мужем. В тот день девушка вышла в необычном платье и серьгах за миллион гривен.

Шарлотта Казираги / Фото: Associated Press

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