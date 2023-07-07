В платье с бабочками и с сумкой в виде домика: леди Амелия Виндзор на Уимблдоне

27-летняя британская аристократка выглядела потрясающе в шикарном белом платье в принт бабочек с резинкой на груди и бретельках, завязанных бантом. Образ девушка дополнила несколькими золотыми ожерельями на шее и солнцезащитными очками в черепаховой оправе. На запястьях у нее было несколько золотых браслетов и несколько колец на пальцах, а в ушах – серьги-кольца.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Также в руках у Амелии была интересной формы сумка в виде домика Green Garden Shed от Lulu Guinness, стоимостью 416 долларов. Светлые волосы леди Амелия распустила.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

На Уимблдонский теннисный турнир приезжают многие знаменитости. Ранее на этой неделе мы видели там ведущую Аманду Холден, принцессу Уэльскую Кэтрин, Кэти Перри с мужем Орландо Блумом и Дэвида Бекхэма с мамой Сандрой.

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