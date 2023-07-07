В платье с бабочками и с сумкой в виде домика: леди Амелия Виндзор на Уимблдоне

Леди Амелия Виндзор приехала на Уимблдонский теннисный турнир в Лондоне.
27-летняя британская аристократка выглядела потрясающе в шикарном белом платье в принт бабочек с резинкой на груди и бретельках, завязанных бантом. Образ девушка дополнила несколькими золотыми ожерельями на шее и солнцезащитными очками в черепаховой оправе. На запястьях у нее было несколько золотых браслетов и несколько колец на пальцах, а в ушах – серьги-кольца.
Также в руках у Амелии была интересной формы сумка в виде домика Green Garden Shed от Lulu Guinness, стоимостью 416 долларов. Светлые волосы леди Амелия распустила.
На Уимблдонский теннисный турнир приезжают многие знаменитости. Ранее на этой неделе мы видели там ведущую Аманду Холден, принцессу Уэльскую Кэтрин, Кэти Перри с мужем Орландо Блумом и Дэвида Бекхэма с мамой Сандрой.
Читайте также: