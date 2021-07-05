В платье с бабочками и в ободке: королева Максима с мужем приехала в Германию

В платье с бабочками и в ободке: королева Максима с мужем приехала в Германию

Король и королева Нидерландов сегодня посещают замок Бельвю в Берлине.

Королева Максима и король Виллем-Александр совершают свой первый официальный визит с начала глобального кризиса в области здравоохранения более года назад. Королевская чета прилетела в Германию, где будет находиться до 7 июля.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Getty Images

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На первом мероприятии 50-летняя королева-консорт появилась в белом платье с бабочками, к которому подобрала оливковые туфли-лодочки на каблуках, клатч в тон и ободок на голове. В ушах у королевы были жемчужные серьги, на запястьях – несколько бриллиантовых браслетов, также королева была в кожаных перчатках. Максима сделала лаконичный макияж, а волосы собрала в прическу. Король Виллем-Александр был в костюме, белой рубашке и галстуке с красным оттенком.

Королева Максима / Getty Images

Королевская пара попала под дождь. Оба держали открытыми зонтики. Но при этом на настроение их это никак не отразилось. Королева Максима всегда очень лучезарна на всех своих светских выходах.

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Королева Нидерландов Максима (21 фото)

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