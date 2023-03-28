В платье с бахромой от любимого бренда: элегантная королева Летиция сходила в театр

Сейчас королева Испании Летиция и ее супруг - король Филипп VI - проводят время в живописном городе Кадис, куда прибыли на Международный конгресс испанского языка.

В рамках мероприятия монархи посетили концерт в театре Gran Teatro Falla. Для вечернего выхода Летиция надела черное платье от одного из своих самых любимых брендов - Hugo Boss.

Платье было приталенным, прямым и длины миди, поэтому отлично подчеркивало стройную фигуру королевы, а верхняя часть наряда была украшена длинной черной бахромой и макраме. Из-за необычного дизайна наряд напоминал знаменитые испанские платки с бахромой, которые танцовщицы иногда используют во время танца фламенко.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Свое элегантное платье Ее Величество дополнила черным клатчем от Magrit, туфлями от Aquazzura и длинными серьгами от испанского ювелирного бренда Tous. Также она уложила волосы в лаконичный низкий пучок и сделала макияж глаз в коричневой гамме.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Но стоит добавить, что королева - одна из тех публичных личностей, кто регулярно повторяет образы. Так случилось в этот раз, поскольку ее красивое черное платье не новинка в гардеробе - впервые Летиция надевала его в 2019 году, а затем еще раз в 2021-м.

Королева Летиция в 2019 / Фото: Getty Images

Королева Летиция в 2021 / Фото: Getty Images

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