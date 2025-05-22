В платье с бантами и рукавами-фонариками: принцесса Беатрис на церемонии в Нью-Йорке

Принцесса Беатрис / © Getty Images

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Принцесса Беатрис и Дасти Дженкинс присутствовали на церемонии вручения премии Matrix Awards 2025 в бальном зале Зигфелда в Нью-Йорке.

Беатрис приехала в платье-миди с рукавами-фонариками Rebecca Vallance и тремя бантами на груди и обула туфли-лодочки от Jimmy Choo. Образ принцесса дополнила легким макияжем, красивой волнистой укладкой, тонким золотым браслетом на запястье и несколькими кольцами в том числе и своим помолвочным.

Дасти Дженкинс и принцесса Беатрис / © Getty Images

А несколькими днями ранее принцесса Йоркская посетила вместе со своей младшей сестрой Евгенией цветочную выставку в Челси. Там Беатрис появилась в легком платье с цветочным принтом и коротком жакете. К сожалению, образ принцессы спереди было невозможно рассмотреть, так как фотографии, которыми поделилась ее сестра все были сделаны со спины.

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Принцессы Евгения и Беатрис / © Instagram принцессы Евгении