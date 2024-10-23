В платье с бантами на груди и на шпильках: беременная принцесса Беатрис сходила на вечеринку

Беременная принцесса Йоркская продолжает выходить в свет, а публика пытается рассмотреть ее растущий живот, который пока все еще малозаметен.

Вчера принцесса Беатрис посетила коктейльную вечеринку, устроенную Ники Хилтон и Ребеккой Валланс в честь запуска их праздничной коллекции в The Bar at Gaia в Лондоне.

36-летняя принцесса, которая ждет второго ребенка от своего мужа Эдоардо Мапелли-Моцци, надела эффектное черное платье миди с тремя бантами на груди и рукавами-фонариками от Rebecca Vallance, обула туфли из черного атласа с пряжками и на каблуках Roger Vivier и в руках держала клатч также от Roger Vivier. Принцесса дополнила свой образ несколькими серьгами-висюльками, золотыми браслетами, сделала укладку и макияж и выглядела отлично.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы видели принцессу Беатрис на другом мероприятии вместе с мамой Сарой Йоркской. Они посетили 10-й ежегодный обед Lady Garden Foundation Langan's Ladies Lunch в Лондоне, где Беатрис появилась в коротком розовом платье и с ободком на голове.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

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