В платье с бантом и в черном пальто: королева Летиция выбрала лаконичный лук для встречи с султаном Омана

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Этот визит, первоначально запланированный на май прошлого года, пришлось отложить из-за смерти тещи султана всего за 48 часов до официальной встречи.

Супруга султана не сопровождала его, поэтому королева Летиция осталась без женской компании на этой встрече. Ее Величество появилась на мероприятии в достаточно сдержанном образе: платье с большим бантом на шее и черном пальто с поясом на талии. Обула Летиция черные туфли-лодочки на невысоком каблуке, а в руках держала одну из своих любимых сумок от Carolina Herrera.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Волосы королевы были распущены, а макияж она сделала классический и очень выразительный, акцентируя внимание на глазах. Из украшений надела лаконичные серьги-гвоздики с бриллиантами.

Король Филипп VI тоже был в пальто, надел белую рубашку и галстук синего цвета в принт.

Король Филипп VI и королева Летиция с султаном Омана / © Getty Images

