- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 145
- Время на прочтение
- 1 мин
В платье с бантом и в черном пальто: королева Летиция выбрала лаконичный лук для встречи с султаном Омана
Испанская королевская чета принимает в Королевском дворце в Мадриде султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида.
Этот визит, первоначально запланированный на май прошлого года, пришлось отложить из-за смерти тещи султана всего за 48 часов до официальной встречи.
Супруга султана не сопровождала его, поэтому королева Летиция осталась без женской компании на этой встрече. Ее Величество появилась на мероприятии в достаточно сдержанном образе: платье с большим бантом на шее и черном пальто с поясом на талии. Обула Летиция черные туфли-лодочки на невысоком каблуке, а в руках держала одну из своих любимых сумок от Carolina Herrera.
Волосы королевы были распущены, а макияж она сделала классический и очень выразительный, акцентируя внимание на глазах. Из украшений надела лаконичные серьги-гвоздики с бриллиантами.
Король Филипп VI тоже был в пальто, надел белую рубашку и галстук синего цвета в принт.
Напомним, недавно мы писали, как бывший король Испании откровенно высказался о своих отношениях с невесткой — королевой Летицией. Экс-монарх выпускает книгу мемуаров.