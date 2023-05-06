В платье с баской и в овальной шляпе: королева Испании очаровала нежным образом на коронации

Образ королевы немного напоминал ансамбли 40-х годов. В этом наряде Летиция была одной из самых элегантных гостей мероприятия.
Королева Испании Летиция просто ослепила нас своим потрясающим образом в розовом цвете, который надела на коронацию короля Чарльза III и королевы Камиллы.
Это было платье-футляр ниже колен от ее любимого бренда Carolina Herrera, которое идеально подчеркивало ее фигуру. Наряд отличался баской на талии, пуговицами спереди и красивой аппликацией выполненной нитями, бисером и пайетками в тон.
Наряд Ее Величество дополнила полукруглой шляпой из рафии и вуали от испанской фирмы, специализирующейся на головных уборах Balel.
Обула Летиция слингбэки в тон, а в руке несла клатч-коробку и серые перчатки. В ушах у Летиции сверкали круглые серьги с бриллиантами.
Король Филипп VI появился на коронации в парадной военной форме.
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