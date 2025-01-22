В платье с блестками и декольте: беременная Тиффани Трамп в красивом луке станцовала на балу

Младшая дочь Дональда Трампа – Тиффани Трамп – также приняла участие в традиционном инаугурационном бале в Вашингтоне.

Тиффани Трамп на инаугурационном балу / Фото: Associated Press

Беременная девушка выбрала для такого случая красивое серо-бежевое платье макси с декольте в форме сердца и обнаженной линией плеч. Лиф и рукава наряда были расшиты блестками, пайетками и бисером. На шее был шифоновый шарф-накидка.

Тиффани Трамп на инаугурационном балу / Фото: Getty Images

У Тиф была красивая прическа с локонами, вечерний макияж и французский маникюр. Аутфит дочь президента дополнила роскошными украшениями с драгоценными камнями.

Тиффани и Лара Трампы/Instagram Лары Трамп

В Instagram stories Тиффани показала селфи, на которых позировала в этом эффектном образе с бала.

Тиффани Трамп / Фото: Instagram Тиффани Трамп

Тиффани Трамп / Фото: Instagram Тиффани Трамп

Напомним, Тиффани Трамп на прединаугурационном ужине предстала в длинном шифоновом платье шоколадного оттенка с драпировкой от бренда Zuhair Murad.

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