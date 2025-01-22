В платье с блестками и декольте: беременная Тиффани Трамп в красивом луке станцовала на балу

Младшая дочь президента США очаровала эффектным аутфитом.
Младшая дочь Дональда Трампа – Тиффани Трамп – также приняла участие в традиционном инаугурационном бале в Вашингтоне.
Беременная девушка выбрала для такого случая красивое серо-бежевое платье макси с декольте в форме сердца и обнаженной линией плеч. Лиф и рукава наряда были расшиты блестками, пайетками и бисером. На шее был шифоновый шарф-накидка.
У Тиф была красивая прическа с локонами, вечерний макияж и французский маникюр. Аутфит дочь президента дополнила роскошными украшениями с драгоценными камнями.
В Instagram stories Тиффани показала селфи, на которых позировала в этом эффектном образе с бала.
Напомним, Тиффани Трамп на прединаугурационном ужине предстала в длинном шифоновом платье шоколадного оттенка с драпировкой от бренда Zuhair Murad.
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