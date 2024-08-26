В платье с цветами и каплевидным вырезом: королева Мэри поделилась новым портретом

Несмотря на загруженный график, семья не забывает делится некоторыми подробностями своей жизни с поклонниками.
Король Дании Фредерик и его супруга королева Мэри опубликовали на своей странице в Instagram новое совместное фото. Кадр был сделан во время их четырехдневного тура по датским муниципалитетам. Конкретно это фото было сделано в городе Вайле.
Мэри запечатлена в платье молочного цвета с длинными рукавами и цветочным рисунком от бренда Saloni. У наряда было интересно оформлена верхняя часть, ведь ткань в зоне декольте была перекручена в узел, а также на наряде был каплевидный вырез.
Волосы Мэри уложила у легкие локоны на один бок и собрала заколкой. Фредерик же позировал в классическом костюме, белой рубашке и бордовом галстуке.
Также король Дании и его супруга показывали другие фото из их летнего путешествия. На одном из снимков Мэри появилась в черном макси-платье с цветочной вышивкой от Etro.
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