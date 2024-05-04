В платье с цветами из бисера: элегантная Джилл Байден на званом ужине в Белом доме

Первая леди США произвела впечатление красивым нарядом в романтическом стиле.
В Белом доме в Вашингтоне состоялся званый ужин "Учитель года". На это мероприятие президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден пригласили более 50 преподавателей со всей страны на первое подобное мероприятие, чтобы выразить признание их приверженности делу обучения.
Для этого появления на публике первая леди надела длинное платье в романтическом стиле, которое ранее уже не раз надевала на светские мероприятия. У платья были длинные рукава, кружевные элементы, вышивка пайетками, а также аппликации из бисера в виде цветов.
Дополнила 72-летняя женщина свой наряд украшениями с жемчугом и бриллиантами - длинными серьгами, несколькими браслетами. Также ее руки украшали драгоценные кольца.
Макияж и прическа супруги президента Америки заслуживают отдельного внимания, поскольку волосы она накрутила в легкие локоны и собрала сзади заколками с жемчужинами, а вот на лице у нее был яркий вечерний макияж глаз, а на щеках румяна и бронзер.
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