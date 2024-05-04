В платье с цветами из бисера: элегантная Джилл Байден на званом ужине в Белом доме

В Белом доме в Вашингтоне состоялся званый ужин "Учитель года". На это мероприятие президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден пригласили более 50 преподавателей со всей страны на первое подобное мероприятие, чтобы выразить признание их приверженности делу обучения.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Для этого появления на публике первая леди надела длинное платье в романтическом стиле, которое ранее уже не раз надевала на светские мероприятия. У платья были длинные рукава, кружевные элементы, вышивка пайетками, а также аппликации из бисера в виде цветов.

Дополнила 72-летняя женщина свой наряд украшениями с жемчугом и бриллиантами - длинными серьгами, несколькими браслетами. Также ее руки украшали драгоценные кольца.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Макияж и прическа супруги президента Америки заслуживают отдельного внимания, поскольку волосы она накрутила в легкие локоны и собрала сзади заколками с жемчужинами, а вот на лице у нее был яркий вечерний макияж глаз, а на щеках румяна и бронзер.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

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