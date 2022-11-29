В платье с цветами от Carolina Herrera: Джилл Байден презентовала рождественские декорации Белого дома

В этом году украшения включают 77 рождественских елок с более чем 83 тысячами огней, а также гирлянды, венки и другие тематические украшения.

Каждый год к Рождеству Белый дом украшают елками и праздничными декорациями, а отвечают за это по традиции первые леди. В этом году Бжилл Байден выбрала темой для декораций первые слова Конституции США "Мы, народ".

Этими украшениями она хотела показать то, что объединяет американцев во время праздников и в течение всего года. Первая леди выбрала тему несколько месяцев назад, и во время выходных в честь Дня Благодарения в Белый дом прибыли более 150 добровольцев, чтобы украсить помещения.

Джилл Байден официально представила праздничные украшения и выступила с руководством Национальной гвардии и их семьями в понедельник, 28 ноября.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

На открытии она появилась в черном платье от Carolina Herrera с короткими рукавами и цветочным рисунков в виде синих цветов с красными деталями. Дополняли образ первой леди красные туфли, крупные серьги, несколько цепочек на шее и браслетов на руках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Также она дополнила лук красным жакетом без пуговиц.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

А что касается самих декораций, то каждая из комнат имеет свою тему в рамках общей темы "Мы, народ".

Рождественский декор в Белом доме / Фото: Associated Press

Восточная комната, например, сосредоточена вокруг природы и отдыха и включает в себя изображения четырех национальных парков.

Рождественский декор в Белом доме / Фото: Associated Press

Голубая комната, в которой находится официальная рождественская елка Белого дома, украшена изображениями официальных птиц штата и территорий, сделанными вручную.

Рождественский декор в Белом доме / Фото: Associated Press

Красная комната - это комната "Вера и свет" с "башнями свечей" и - по традиции с 1975 года - свежей клюквой как частью декора. В комнате также есть орхидеи - любимый цветок Джилл Байден.

Рождественский декор в Белом доме / Фото: Associated Press

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