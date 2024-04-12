В платье с цветением вишни и за руку с мужем: внучка Байдена на государственном ужине

Наоми Байден выбрала для своего появления наряд с весенним мотивом.
В Белом доме состоялся государственный ужин по случаю официального визита в США премьер-министра Японии Фумио Кисиды и его супруги Юко Кисиды.
Мероприятие посетила внучка президента США Джо Байдена – Наоми Байден. Она пришла в сопровождении своего мужа Питера Нила, с которым держалась за руки.
Наоми выглядела прекрасно. На ней было нежно-розовое платье с накидкой от бренда Bernadette с красным и белым принтом цветения вишни. Она выбрала наряд именно с таким принтом, ведь тема ужина звучала так: "Весна и обновление".
Аутфит внучка Байдена дополнила белыми босоножками на платформе и каблуках и белым клатчем с цветочными аппликациями. Наоми собрала волосы сзади, выпустив спереди пряди, сделала макияж с черными стрелками и розовой помадой. В ушах у нее были элегантные золотые серьги с каплевидным жемчугом. Красный маникюр завершил лук Наоми.
Питер Нил был одет в классический черный смокинг, белую рубашку, черную бабочку и черные лакированные туфли.
Напомним, на другом государственном ужине Наоми предстала в серебряном платье макси, расшитом пайетками, с разрезом сзади.
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