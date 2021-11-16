В платье с цветочной вышивкой: Джилл Байден посетила детскую больницу

Первая леди США пообщалась с вакцинированными детьми.

Джилл Байден посетила Техасскую детскую больницу в Хьюстоне, где вакцинируют детей от COVID-19. Там первая леди пообщалась с уже вакцинированными детьми, а также выступила с речью.

Джилл Байден / Associated Press

Жена президента предстала в черном платье миди с яркой цветочной вышивкой и с короткими рукавами.

Джилл Байден / Associated Press

Волосы ей уложили в красивые локоны, сделали традиционный макияж с акцентом на глазах. В ушах у Джилл были серьги с жемчугом, на шее - золотая цепочка, а на руке – золотые часы. На лицо она надела черную маску.

Джилл Байден / Associated Press

Напомним, в педиатрической клинике вакцинации COVID-19 в начальной школе Франклина Шермана в Маклине Байден появилась в красном длинном платье с пикантным декольте и воротником. Талию она подчеркнула черным поясом с металлической пряжкой в виде жука.

Джилл Байден / Associated Press

Читайте также:

Стильные образы первой леди США Джилл Байден (47 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку