В платье с цветочной вышивкой и розовых лодочках: королева Летиция на торжественном обеде

В платье с цветочной вышивкой и розовых лодочках: королева Летиция на торжественном обеде

Испанская королева продемонстрировала женственный образ в наряде Carolina Herrera.

Король Филипп VI и королева Летиция организовали в Королевском дворце в Мадриде для Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша торжественный обед.

Королева Летиция / Getty Images

Для этого события королева выбрала роскошное голубое платье миди с цветочной вышивкой от Carolina Herrera, которое сочетала с замшевыми розовыми лодочками.

Королева Летиция / Getty Images

К наряду она подобрала розовый клатч, который гармонично смотрелся в ее аутфите.

Королева Летиция / Getty Images

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Идеально ровная укладка, легкий макияж и лаконичные серьги завершили лук Летиции. На лице у нее была защитная маска, а на пальце – золотое кольцо.

Филипп VI был одет в темно-синий костюм, голубую рубашку и светло-мятный галстук.

Напомним, Летиция уже появлялась ранее в этом платье. В наряде Carolina Herrera она в сентябре 2017 года посетила конференцию в Пальме-де-Майорке.

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