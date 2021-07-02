В платье с цветочной вышивкой и розовых лодочках: королева Летиция на торжественном обеде

Испанская королева продемонстрировала женственный образ в наряде Carolina Herrera.
Король Филипп VI и королева Летиция организовали в Королевском дворце в Мадриде для Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша торжественный обед.
Для этого события королева выбрала роскошное голубое платье миди с цветочной вышивкой от Carolina Herrera, которое сочетала с замшевыми розовыми лодочками.
К наряду она подобрала розовый клатч, который гармонично смотрелся в ее аутфите.
Идеально ровная укладка, легкий макияж и лаконичные серьги завершили лук Летиции. На лице у нее была защитная маска, а на пальце – золотое кольцо.
Филипп VI был одет в темно-синий костюм, голубую рубашку и светло-мятный галстук.
Напомним, Летиция уже появлялась ранее в этом платье. В наряде Carolina Herrera она в сентябре 2017 года посетила конференцию в Пальме-де-Майорке.
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